Mondiaux de judo: Buchard s'abonne au bronze, Khyar ouvre son compteur

Quatre places de troisième --en 2014, 2018, 2022 et 2023--, "ce n'est pas rien. J'aimerais bien changer la couleur mais je ne vais pas cracher sur cette médaille", a réagi Buchard (-52 kg).

C'est cette même Nippone qui l'avait déjà privée du titre olympique en finale des Jeux de Tokyo et qui l'avait stoppée en demi-finale des précédents Mondiaux.

La Japonaise mène désormais huit victoires à une dans leurs face-à-face. "C'est une concurrence qui va durer des années. Je m'entraîne tous les jours pour être championne olympique et championne du monde donc forcément quand on a un obstacle sur son chemin, ça pique. Il va falloir que je travaille encore plus", a-t-elle reconnu.

La Française a exprimé "beaucoup de déception" concernant ce combat. "Parce que je viens sur ce type de championnats pour aller chercher des gros matches comme celui-ci pour préparer au mieux les Jeux."