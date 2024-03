Natation: Marchand continue sa moisson NCAA avec un nouveau record

A quatre mois des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), où il fait figure de grand favori dans plusieurs disciplines, Marchand participe aux finales NCAA pour Arizona State University (ASU), où il étudie et s'entraîne avec Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps.

"J'essaie juste d'explorer toutes mes possibilités, je n'ai pas d'objectif de chrono quand je nage, mon but est juste de donner mon maximum. Nager la brasse n'était pas évident ce soir, mais c'est un très bon chrono qui me rend très heureux", a déclaré Marchand, triple champion du monde l'été dernier à Fukuoka (Japon), au micro d'ESPN.

Après avoir déjà brillé jeudi (victoire et record sur 500 yards nage libre), et vendredi (victoire sur 400 yards 4 nages), le Français âgé de 21 ans a dominé le 200 yards brasse en 1 min 46 sec 35, dépassant son propre record NCAA (1:46.91 en 2023).

Derrière la locomotive Marchand, ASU a remporté samedi le premier titre NCAA masculin de son histoire, envoyant Bob Bowman et ses troupes dans la piscine pour célébrer leur succès.

En plus de ses trois victoires individuelles, Marchand avait brillé lors de relais mercredi puis samedi en lançant le 4x100 yards nage libre victorieux d'ASU.

Le Français est désormais attendu comme une star des Jeux de Paris où il visera a minima l'or sur 200 m 4 nages et 400 m 4 nages, et pourrait compléter son programme avec le 200 m papillon, dont il est aussi champion du monde, ou encore le 200 m brasse, en plus de relais.

Marchand devra passer par les Championnats de France en grand bassin à Chartres du 11 au 16 juin pour se qualifier pour les JO, après avoir passé ses examens de fin de semestre à Phoenix en mai (études d'informatique).