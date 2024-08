Natation: Marchand et Manaudou visent le quatre à la suite

Au lendemain de son époustouflant doublé doré, le nouveau héros de la natation française Léon Marchand s'est qualifié jeudi pour la finale du 200 m quatre nages, quatrième et dernière épreuve individuelle à son programme des JO de Paris.

Avec un chrono de 1 min 56 sec 31, Marchand a dominé les demi-finales devant l'Américain Carson Foster et le Britannique Duncan Scott.

Il pourra donc briguer vendredi soir un quatrième or olympique en autant d'épreuves, après ses titres sur 400 m quatre nages, 200 m papillon et 200 m brasse.

"J'étais à fond mais ce n'était pas facile. Faut que je fasse une grosse nuit, que je mange bien et que je m'hydrate et demain soir ça va le faire, je pense", a-t-il déclaré après sa demie, visiblement fatigué et impatient de partir récupérer.