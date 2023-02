NBA : Boston corrige Brooklyn de 43 points

(Belga) Boston a corrigé Brooklyn dans le choc de la conférence Est du championnat nord-américain de basket, mercredi. Les Celtics l'ont emporté de 43 points, 139-96.

Boston n'a laissé aucune chance à son adversaire : à la fin du premier quart, le score était déjà de 46-16, notamment grâce à une redoutable efficacité à trois points (8/11, 26/54 au final). Jayson Tatum a terminé meilleur marqueur avec 31 points (9 rebonds et 4 assists), Jaylen Brown (26 points) a également brillé. Privé de Kevin Durant (genou), mais aussi de Ben Simmons (genou) et T.J. Warren (tibia), Brooklyn a tenté de sauver les meubles avec Kyrie Irving (20 points). Boston trône en tête de la conférence avec 37 victoires pour 15 défaites. Brooklyn (31 victoires, 20 défaites) est quatrième. Troisième, Philadelphie (33 victoires, 17 défaites) a pris la mesure 105-94 d'Orlando avec 28 points de Joel Embiid et 25 de James Harden. A l'Ouest, Memphis, le deuxième (32 victoires, 19 défaites), s'est incliné face à Portland 112-122. Les Grizzlies, qui concèdent un sixième revers en sept rencontres, ont mené jusqu'à 3 minutes de la fin avant de craquer. Damian Lillard (42 points, 10 assists, 7 rebonds) a mené les Blazers vers la victoire dans le 'money time'. Memphis voit Sacramento, troisième (29 victoires, 21 défaites), se rapprocher. Les Kings se sont imposés 109-119 à San Antonio. Domantas Sabonis a brillé avec 34 points et 15/20 au tir. Minnesota est venu à bout de Golden State 117-114 après prolongations. Les Warriors menaient de 14 points à 11 minutes de la fin, avant de voir D'Angelo Russell planter 14 points en 3 minutes (29 au total) et relancer les Timberwolves. Les deux équipes se suivent, Minnesota (28 victoires, 26 défaites) occupant la sixième place, devant Golden State (26 victoires, 25 défaites). (Belga)