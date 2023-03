NBA: Curry donne un peu d'oxygène aux Warriors

Un coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 39 points, a permis à Golden State de renverser La Nouvelle-Orléans (120-109) et de remonter à la sixième place de la conférence Ouest, la dernière directement qualificative pour les play-offs, mardi en NBA.

Le Thunder (10e), qui pouvait chiper la 9e place aux Lakers, a manqué cette occasion en se faisant surprendre (137-134) sur son parquet par les Hornets, qui n'ont pourtant plus rien à gagner cette saison, car éliminés, mais peuvent arbitrer les débats pour la course aux barrages à l'Ouest, comme en témoignent leurs deux précédentes victoires face aux Mavericks (11e).

Le meilleur marqueur à trois points de l'histoire (8 passes, 8 rbds, 3 interceptions) a ensuite été relayé par Jordan Poole (21 pts) et Jonathan Kuminga (13 pts) qui ont inscrit 18 des 20 points de l'équipe au début du dernier quart-temps.

L'entraîneur Steve Kerr ne masquait pas son courroux sur le banc et a bien dû le faire entendre dans le vestiaire, car son équipe est revenue avec d'autres velléités, guidée par Curry, son chef trois étoiles, qui a sonné la révolte, plantant notamment trois banderilles primées en 86 secondes en fin de troisième quart-temps.

A l'Est, Toronto a obtenu une troisième victoire d'affilée (106-92) face à Miami, qui perd un peu de terrain sur Brooklyn pour la quête de la sixième place.

Les Raptors avaient plus d'armes offensives à faire valoir, avec Pascal Siakam (26 pts, 9 rbds) et Scottie Barnes (22 pts, 12 passes) face au Heat, privé de Jimmy Butler (cou) et qui s'en est remis au seul Tyler Herro (33 pts).

Atlanta, de son côté, a arraché un succès contre Cleveland (120-118), grâce à Dejounte Murray (29 pts), épaulé par le remplaçant Onyeka Okongwu (21 pts, 9 rbds, 3 contres).

Côté Cavs (4e), déjà qualifiés pour les play-offs, Donovan Mitchell a vainement brillé avec 44 points dans la musette, mais pas le panier de la gagne dans les dernières secondes. Le meneur se consolera avec ce dixième match à au moins 40 points dans la saison, une performance que seul LeBron James a réussie dans l'histoire de la franchise.

Les Hawks demeurent huitièmes juste devant les Raptors (9e). Ces deux équipes, qui possèdent le même bilan à l'équilibre (38 victoires/38 défaites) semblent promises aux barrages, aux portes desquels se trouve Washington (11e).

Les Wizards peuvent encore espérer les jouer, après leur précieuse victoire aux dépens de Boston (130-111), qui perd du terrain sur Milwaukee bien ancré en tête de la conférence.

L'intérieur letton Kristaps Porzingis a guidé les siens avec 32 points (à 14/21 aux tirs, 12 rbds), soutenu par Deni Avdija (25 pts, à 10/16, 10 rbds), l'ensemble de l'équipe shootant à 54,5% de réussite.

Côté Celtics, qui restaient pourtant sur trois victoires, seul Jayson Tatum a surnagé (28 pts, 9 rbds). Les finalistes de la dernière saison joueront jeudi chez les Bucks ce qui ressemblera à un match de la dernière chance pour combler leur retard.