NBA: Denver s'impose à Miami, Dallas avec son duo Irving/Doncic encore battu

Malgré l'absence de Jamal Murray (genou) et d'Aaron Gordon (côtes), les Nuggets ont su renverser la situation après un premier quart-temps à l'avantage du Heat (36-27). Nikola Jokic a été redoutable au tir avec un 12/14 et un total de 27 points (12 rebonds et 8 passes).

Denver affiche un bilan de 40 victoires pour 18 défaites. Miami est 6e à l'Est avec 32 victoires et 26 défaites.

Pour leur deuxième match ensemble à Dallas, Kyrie Irving et Luka Doncic ont encore été battus. Dallas s'est en effet incliné 121-124 contre Minnesota. Avec 36 points pour Irving et 33 pour Doncic, les deux joueurs n'ont pas démérité, mais ils doivent encore améliorer leurs automatismes.

Dallas (31 victoires, 28 défaites) est 5e à l'Ouest, Minnesota (31 victoires, 29 défaites) 8e. Les Timberwolves devancent Golden State (29 victoires, 28 défaites), qui a renversé Washington 135-126 après avoir été mené de 15 points en début de deuxième quart-temps. Andrew Wiggins (29 points) et Klay Thompson (27 points) ont porté les Warriors.

Les Lakers (13e, 26 victoires, 32 défaites) ont perdu 127-115 face Portland (11e, 28 victoires, 29 défaites). Damian Lillard (40 pts) a été le bourreau de L.A. A l'Est, Philadelphie (3e, 37 victoires, 19 défaites) a enchaîné un troisième succès d'affilée, 123-104 contre Houston, dernier à l'Ouest. James Harden (28 points), Tyrese Maxey (26 points) et Joel Embiid (23 points) se sont partagés les points des Sixers.