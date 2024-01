NBA: Lillard brille pour les Bucks, Embiid porte toujours les Sixers

"Quand le match a commencé, j'ai eu l'impression de bien m'échauffer, d'avoir un bon rythme de jeu. J'ai vu quelques tirs rentrer et je me suis senti bien", a expliqué le meneur All-Star, devenu le premier joueur de l'histoire des Bucks à marquer 40 points ou plus, à délivrer 10 passes décisives ou plus et à réussir cinq tirs à 3 points dans un même match.

La star grecque Antetokounmpo a ajouté 10 rebonds, neuf passes, deux interceptions et un tir bloqué pour Milwaukee, qui a amélioré son bilan à 29-13, trois succès derrière Boston qui occupe la tête de la Conférence Est.

L'arrière Alec Burks a marqué 33 points, réussissant 7 de ses 14 tirs à 3 points, pour Détroit.