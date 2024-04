NBA: Minnesota reprend les commandes à l'Ouest, le sprint est lancé

Les Minnesota Timberwolves, à la lutte avec Denver et Oklahoma City, ont repris la première place de la conférence Ouest, dimanche, grâce à leur victoire sur le parquet des Lakers (127-117), à une semaine du terme de la saison régulière de NBA.

Minnesota, qui restait sur une toute petite prestation à Phoenix (défaite 97-87), a réagi avec la manière à Los Angeles en inscrivant 127 points, dont 46 durant le seul deuxième quart-temps, pour s'imposer et reprendre le trône très disputé à l'Ouest.

Ils sont 5 dans l'effectif des Wolves à avoir inscrit plus de 10 points, dont Naz Reid (31), l'inévitable Anthony Edwards (26) et le pivot français Rudy Gobert, auteur d'un double-double haut de gamme avec 18 points et 16 rebonds.

Ce 54e succès de la saison (24 défaites) permet à la franchise de Minneapolis de mettre la pression sur Denver, désormais 2e, et Oklahoma City (3e).