Nele Gilis et Tinne Gilis qualifiées pour les Finales du circuit mondial de squash

Nele Gilis et Tinne Gilis sont assurées de participer aux Finales du PSA World Tour, ont communiqué lundi les organisateurs du circuit mondial de squash.

Pour Tinne Gilis, il s'agira d'une première participation à cet événement qui réunit les huit meilleurs joueurs et joueuses de la saison. Gilis, 26 ans et 8e mondiale, s'est hissée dans le top 8 notamment grâce à trois finales et deux demi-finales jouées cette saison.

Nele Gilis, 28 ans, avait déjà disputée les Finales en 2023 mais avait été éliminée dès la phase de poules avec une victoire en trois matches. La Campinoise, 5e mondiale, a remporté deux tournois cette saison avec l'Open de Singapour et l'Open de Nouvelle-Zélande.