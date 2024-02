Nic Fink sacré sur 100m brasse, Diogo Ribeiro 1er Portugais titré

Triple champion du monde (2015, 2017 et 2019) et double champion olympique en titre de la distance, Peaty, 29 ans, avait manqué les deux derniers Mondiaux, en 2022 en raison d'une blessure au pied et l'an passé à cause d'une dépression qui l'avait contraint à faire une pause dans sa carrière. Le Britannique avait repris la compétition en octobre dernier.

Peaty a pris la troisième place en 59.10. Nic Fink, 30 ans, s'est imposé en 58.57. L'Américain décroche un premier titre mondial sur cette distance. Il avait déjà été sacré sur 50m brasse en 2022. L'Italien Nicolò Martinenghi s'est emparé de l'argent en 58.84.