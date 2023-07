Nicola Philippaerts 6e du Grand Prix remporté par Marcus Ehning

Pour Koen Vereecke (Kasanova) et Grégory Wathelet (Ace of Hearts), l'aventure s'est terminée dès le premier tour. Ils ont respectivement terminé 22e avec quatre points de pénalités et 36e avec 12 points de pénalités.

La victoire a rapporté 500.000 euros à Ehning et Philippaerts en a reçu 60.000 pour sa sixième place.

Depuis la première édition en 1927, le Grand Prix du Festival mondial des sports équestres a été remporté quatre fois par un Belge: Paul Mondron en 1938, Jean-Claude Vangeenberghe en 1993 et 1995 et Wathelet en 2017. Ehning, 49 ans, a inscrit son nom au palmarès pour la troisième fois déjà. En 2006, il a gagné avec Küchengirl de Nolte, en 2018 avec Pret A Tout. L'Italien Piero D'Inzeo et le Britannique Nick Skelton sont les détenteurs du record avec quatre victoires. Deusser et Killer Queen se sont imposés en 2021, Weishaupt a été le meilleur en 2016 avec LB Convall.