Nicola Philippaerts gagne le Grand Prix, le cheval de Ben Maher blessé

Le cavalier belge s'est montré le plus rapide des huit cavaliers ayant réussi un second sans-faute. En 36.38 secondes, Nicola Philippaerts a devancé trois Suédois Jens Fredricson (Markan Cosmopolite), 2e (0-363.8), Henrik Von Eckermann (Iliana), 3e (0-36.47) et Marcus Westergren (Fellaini de Liebri), 4e (0-36.87) dans ce barême A 1m60.

Grégory Wathelet (Ace of Hearts) a commis une faute dans ce barrage à 14 combinaisons et termine 10e (4-36.96).