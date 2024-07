Nikiforov prêt pour le premier tour contre Sharkhan : "J'ai un compte à régler avec lui"

Nikiforov ne se préoccupe guère de son élimination prématurée lors des derniers Mondiaux en mai. "Pour le grand public, c'est difficile à comprendre, mais ces championnats sont surtout une préparation pour nous," explique le judoka de 31 ans. "Nous avons tout mis en œuvre pour être en pleine forme ici à Paris, et cela a payé." Il nourrit donc de grandes ambitions pour ces Jeux. "En judo, il est très difficile de se qualifier, et tous les compétiteurs présents sont des candidats à la médaille," souligne-t-il avec assurance.

Le fait de ne pas avoir dépassé les huitièmes de finale à Rio et à Tokyo continue de le tracasser. "J'y pense presque tous les jours," confie-t-il. "Ces défaites sont difficiles à digérer pour moi."

"Je m'efforce de gérer cela le plus simplement possible et je considère même ces Jeux comme un championnat en club sans prétention. C'est ainsi que je me sens à l'aise."

Le premier tour contre Nurlykhan Sharkhan est particulièrement chargé en émotion pour Nikiforov. "J'ai encore un compte à régler avec lui. Nous nous sommes déjà affrontés en dehors du tatami," raconte-t-il. "Nous ne nous aimons pas, mais maintenant, nous allons pouvoir régler cela de manière sportive. Il sera crucial de garder la tête froide dans un combat qui sera très émotionnel pour moi."