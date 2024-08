Non-sélectionnée pour le relais, Claes a su se relancer: "J'ai appuyé sur l'interrupteur"

De son côté, Couckuyt a reconnu n'avoir "jamais pensé que 54.90 serait un temps suffisant pour aller en demi-finales, mais tant mieux. Je cours aussi vite qu'à Tokyo, alors que le niveau s'est sérieusement élevé, je pensais devoir aller beaucoup plus vite. Je sens que je peux le faire. En demi-finale, mon objectif sera de battre mon record personnel de Tokyo (54.47, ndlr)".

Naomi Van Den Broeck n'a pas réussi à se qualifier et participera aux repêchages. "Ce n'était pas bon, mais pas vraiment mauvais non plus après une nuit très courte", a-t-elle déclaré après sa course. "Après la finale du relais mixte, j'ai subi un contrôle antidopage ainsi qu'un contrôle des chaussures et je n'étais au lit qu'à une heure du matin. Je vais pouvoir mieux dormir et j'irai plus vite en repêchage".