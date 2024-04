Oklahoma City finit en tête à l'Ouest

Le suspense restait entier à l'Ouest, avec trois équipes pouvant finir en tête. Le Thunder a réussi à conserver la première place avec le même bilan que le champion en titre, Denver (57 victoires, 25 défaites). OKC devance les Nuggets grâce à ses trois succès en quatre confrontations directes cette saison et aura l'avantage du terrain en playoffs.

Vainqueur 111-126 de Memphis, Denver grimpe à la 2e place devant Minnesota, battu 106-125 par Phoenix. Cette victoire permet aux Suns de doubler in extremis La Nouvelle-Orléans, qui s'est inclinées 108-124 face aux Lakers, et d'accéder directement aux playoffs. Pelicans et Lakers se retrouveront dès mardi en barrages. Le vainqueur jouera les playoffs, le perdant rencontrera le vainqueur du duel entre Golden State (10e), victorieux 123-116 d'Utah, et Sacramento (9e), qui a battu 121-82 Portland, pour le dernier ticket qualificatif. Les Clippers (4e) et Dallas (5e) étaient assurés de leur classement final avant cette dernière journée.