Ostende attire l'ailier américain Patrick McCaw, triple champion NBA

McCaw, 27 ans, a été champion NBA en 2017 et 2018 avec les Golden State Warriors aux côtés de joueurs tels que Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ou encore Draymond Green, puis en 2019 avec Toronto aux côtés de Kawhi Leonard face à Golden State. Depuis 2022, il évoluait pour les Delaware Blue Coats en G-League, la ligue de développement de la NBA.

"Nous sommes, en tant que club, fiers d'attirer un tel joueur à Ostende", a réagi Jurgen Vanpraet, CEO du club, dans le communiqué. "Ces dernières années, nous avons prouvé qu'Ostende est un tremplin vers les grands championnats européens. Cela n'est pas passé inaperçu auprès des recruteurs et des agents. De plus, avec notre entraîneur Dario Gjergja et notre équipe de recrutement et de scouting, nous avons construit un solide réseau aux États-Unis. Nous investissons beaucoup de temps dans la recherche de profils uniques. L'arrivée d'un triple champion NBA comme Patrick McCaw est donc une valeur ajoutée considérable. Tant pour notre image en tant que club que pour la valeur de notre championnat et du basket belge."