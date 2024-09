Ostende part en quête d'un quatorzième titre national consécutif dans la nouvelle BNXT

Favori récurrent de la compétition, Ostende entamera samedi la nouvelle saison de BNXT League face au Spirou Charleroi. Si ce 'Clasico' n'a plus la saveur d'antan, il permettra toutefois aux champions de Belgique sortants de lancer leur quête d'un quatorzième titre national consécutif, un nouveau record pour le club côtier et son entraineur fétiche Dario Gjergja.

Comme outsiders principaux pointent a priori Anvers ainsi que Limburg United. Avec un nouveau sponsor-titre, les Anversois ont trouvé les moyens de recruter huit nouveaux joueurs dont Kevin Tumba pour leur nouveau coach, le Néerlandais Geert Hamminck. Du côté limbourgeois, l'effectif est resté plus stable, en particulier les éléments belges.

Avec un noyau belge assez stable autour du MVP Pierre-Antoine Gillet mais des renforts étrangers largement renouvelés, Ostende fait comme chaque saison figure de candidat principal à sa propre succession. La culture de la gagne semble ancrée dans l'ADN du coach Gjergja et de ses troupes.

Derrière, la hiérarchie semble plus indécise entre Malines (avec le gros renfort de Hans Vanwijn) mais aussi le Brussels et le Spirou Charleroi aux groupes largement renouvelés. Demeure également Louvain avec l'arrivée du coach Kristof Michiels suivi de Wen Mukubu, Mathias Palinckx et Roby Rogiers. Les Louvanistes pourraient bien faire figure de surprise de l'année.

Enfin, Courtrai, Alost et Mons-Hainaut semblent un peu plus limités dans leur recrutement et un cran en retrait.

Le coup d'envoi de la saison aura lieu dès ce vendredi avec les rencontres opposant Anvers à Den Helder et Den Bosch au Brussels pour deux premiers duels transfrontaliers comme le veut la nouvelle formule de la compétition.