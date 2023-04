Pablo Kukartsev, joueur de l'année: "La meilleure saison de ma vie"

Pablo Kukartsev a reçu le trophée de Joueur de l'année du championnat de Belgique de volleyball (Lotto Volley League), lundi soir à l'occasion des VolleyProms 2023 organisés à Affligem. "Cela me motive à continuer à progresser", a déclaré l'attaquant de Roulers.

"C'est sans aucun doute la meilleure saison de ma vie", a déclaré Kukartsev. "Nous avons déjà remporté la Super Coupe et la Coupe de Belgique, sans oublier l'incroyable parcours européen. Nous rêvons encore de ce que nous avons réalisé en Coupe CEV. Aujourd'hui, Roulers se bat encore contre Maaseik pour le titre. "Je pense que la finale sera longue. Ce ne sera certainement pas une victoire 3-0."

Kukartsev rejoindra le club français de Tourcoing la saison prochaine. "C'est une étape importante. Si je me débrouille bien là-bas, je pourrai peut-être aller en Pologne, en Italie ou en Russie".

Lundi, Kukartsev a été préféré à son coéquipier Stijn D'Hulst, lauréat de l'édition 2021, et au jeune Ferre Reggers (Maaseik), âgé de 19 ans. "Ferre est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont déjà ce niveau à cet âge. Il est fort et intelligent, et il a encore beaucoup de temps pour montrer tout son potentiel. Nous le verrons dans les meilleurs championnats du monde", a conclu Kukartsev.