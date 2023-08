Pas de Belges sur 800 m à Budapest, comme Crestan, Tibo De Smet, blessé, est forfait

"Il y a quelques jours, une douleur est apparue de nulle part et le verdict est une fracture de stress au péroné et cinq semaines sans courir", a déclaré De Smet sur Instagram. "J'attendais avec impatience ma première expérience sur la scène mondiale et c'est très dur quand ce pour quoi vous avez travaillé si dur, fait tant de sacrifices, vous est enlevé en un claquement de doigts. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est reposer mon corps et me rassurer en me disant que je suis déjà qualifié pour les Championnats du monde en salle de Glasgow et les Jeux de Paris". Les deux prochains grands rendez-vous mondiaux d'athlétisme en 2024. Il se dérouleront respectivement du 1er au 3 mars en Écosse et du 1er au 11 août (pour l'athlétisme) à Paris.

Eliott Crestan a lui dû renoncer à sa sélection en Hongrie à la suite d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers.