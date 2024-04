Peristeri bat Bonn dans le 2e match des quarts de finale et obtient le droit à la "belle"

Le vainqueur de ce duel, disputé au meilleur des trois matchs, sera opposé en demi-finales à celui qui émergera du quart de finale qui oppose les Espagnols de Tenerife aux Turcs de Bursa. Les deux équipes sont à égalité après la victoire de Bursa 90-81 mercredi. Les Canariens avaient gagné la première rencontre 83-77 la semaine dernière. La "belle" se jouera le mercredi 17 avril à Tenerife.

L'autre demi-finale du Final Four de Belgrade opposera le vendredi 26 avril les clubs espagnols de Murcie et de Malaga qui ont éliminé en deux rencontres respectivement les Allemands de Ludwigsbourg et les Grecs de Patras.