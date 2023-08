Pieter Heemeryck, "moins stressé en course", se sent plus libéré

Le Louvaniste de 33 ans a couvert le parcours (1,9 km natation, 90 km vélo et 21,1 km course à pied) en 3h36:56, devançant de 1:59 le Néo-Zélandais Mike Phillips (3h38:55), avec qui il a mené la course tout au long du parcours vélo. "Depuis quelques jours, je sentais que la forme était au rendez-vous après mon stage en altitude à Livigno, en Italie", a réagi le tout récent champion d'Europe d'Ironman 70.3. "Etant devenu moins explosif en natation, je suis néanmoins parvenu à réduire l'écart à 30 secondes à la sortie du lac Harku. C'est à vélo que je voulais faire la différence et de fait j'ai directement pris mes distances, sauf avec Philips."

Alors que les deux dernières saisons, le 15e mondial et 1er Belge au classement des triathlètes professionnels avait connu des problèmes à terminer la dernière discipline de la course à pied, Heemeryck a dimanche, comme à Hambourg, retrouvé toutes ses sensations, bouclant victorieusement son semi-marathon en 1h12. "Il est vrai que j'ai changé d'encadrement, en revenant vers mon ancien coach tchèque Lubos Bilek. Celui-ci m'a redonné confiance dans mes capacités. Même si c'était plus complexe que cela, mon mental me faisait défaut. Maintenant, l'expérience jouant aussi, je suis beaucoup moins stressé en course et cela me libère", a conclu Heemeryck qui possède encore deux objectifs majeurs cette saison: la très bien dotée épreuve PTO d'Asie à Singapour (20/08) et la prochaine finale du circuit Ironman, délocalisée pour les messieurs cette année d'Hawaï vers Nice, le 10 septembre.