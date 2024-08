Pieter Sisk a changé d'approche pour les repêchages, en vain

"Je m'en suis tenu à la tactique mise en place, qui était de courir de manière un peu plus passive pour finir très fort, ce que j'ai pu faire", a expliqué le Louvaniste, finalement troisième de sa course en 1:45.49.

Après avoir pris les commandes de sa course en série, au bout de laquelle il avait terminé 6e (1:46.60), Pieter Sisk a changé son approche pour les repêchages.

Virtuellement encore qualifié au temps avec la quatrième et dernière course, Pieter Sisk savait que l'Américain Brandon Miller allait imprimer un tempo très rapide. "Finalement, la différence (entre le dernier qualifié au temps et lui, ndlr) est près d'une seconde donc je n'ai pas de regrets. Ce n'était simplement pas assez bon."

Le spécialiste du double tour de piste avait davantage de regrets pour sa course en série que celle en repêchages. "J'ai peut-être plus laissé passer ma chance hier. Je trouve que c'était plus facile de se qualifier", a encore expliqué Sisk avant d'évoquer le système de repêchages, dont il n'est pas particulièrement friand.

"C'est vrai que, comme dans ma situation, ça permet à certains d'avoir une seconde chance. J'ai surtout l'impression que cela ne fait qu'agrandir la différence de niveau et je pense d'ailleurs que nous allons voir la différence en demi-finales du 800m", a-t-il prédit. "Cela rend les choses un peu moins belles, je trouve."