Placenet remporte le Grand Steeple Chase de Waregem

Placenet, monté par Johnny Charon et entraîné par David Cottin, a remporté mardi le Grand Steeple Chase de Waregem, sur l'hippodrome du Gaverbeek. L'épreuve dotée de 100.000 euros était longue de 4.600 mètres parsemés de 23 obstacles.

Gino Des Dunes, monté par Jean-Stéphane Lebrun, a pris le meilleur départ. Après le premier obstacle, il a été accompagné par Placenet, âgé de 7 ans.

Les positions sont restées identiques bien après la mi-parcours.

Juste avant d'entrer dans le dernier virage, Volkov Jelois, 8 ans, et son jockey Jozef Bartos, a semblé en mesure de menacer la position des deux leaders. Jusqu'à une centaine de mètres de l'arrivée, Gino Des Dunes et Placenet se disputaient la victoire. Gino Des Dunes a ensuite cédé et Placenet s'est imposé avec quatre longueurs d'avance. La troisième place est revenue à Volkov Jelois.