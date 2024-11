Plus de 2 mètres de diamètre pour 50 kilos: à la découverte de la roue acrobatique, un sport spectaculaire

Une roue mesure plus de 2 mètres de diamètre et pèse plus de 50 kilos. Pourtant, une impression de légèreté se dégage et elle forme avec la gymnaste, un couple en harmonie. Depuis ses 8 ans, Laura Schmitz pratique la roue artisitique. "J'ai des répères sur la roue, en fonction des vis qu'il y a sur la roue, on peut prendre des répères au sol, mais c'est plus compliqué, avec des poignées, ...", explique-t-elle quand on lui demande s'il elle parvient à se repérer lors de la pratique.

Pour la première fois, la Belgique s'est qualifiée pour le mondial par équipe, prévu en 2025, en terminant 4e des championnats du monde individuels. Lors des compétitions, la gymnaste doit présenter et enchaîner plusieurs figures. Au total, il existe 6 niveaux de difficulté.