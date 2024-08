Pour Rachid Meziane, les Belgian Cats peuvent sortir du tournoi la tête haute

"J'ai envie de rapidement fermer ce chapitre de la frustration car nous pouvons être fiers de nous et de notre effectif", a lancé le coach français, lui aussi ému. "Peu nous pensait capables d'aller d'abord titiller une place en finale puis d'être dans la course pour le bronze. On meurt les armes à la main, les filles peuvent avoir la tête haute. Ce sont de grandes compétitrices, c'est normal qu'elles soient frustrées."

"Coach Rachid" a ensuite tenté de donner l'une ou l'autre explication tactique à la défaite belge. "On a laissé trop de tirs à l'Australie", a-t-il d'abord analysé avant d'égrainer une liste de petits détails qui ont fait la différence. "On aurait voulu être plus efficaces, on a perdu des ballons à des moments très importants du match et notre banc est peut-être moins profond que le leur."