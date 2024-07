Raoul Ehren avant le duel des Red Panthers face au Japon : "Un autre niveau que la France"

La Belgique a démarré son tournoi avec un six sur six et des victoires 2-1 contre la Chine et 5-0 contre la France. "Si l'on regarde le résultat, on ne peut pas faire mieux", a déclaré Ehren. "C'est un bilan parfait. Nous sommes également très satisfaits de la manière, mais nous voulons grandir dans le tournoi, en espérant atteindre notre meilleure forme à partir des quarts de finale."

Malgré le bilan parfait, le coach néerlandais voit encore des points d'amélioration. "Il s'agit d'être plus efficace en zone de finition, d'être mieux préparé pour les occasions obtenues, de privilégier une passe au lieu d'un tir au but et, sur le plan défensif, il y a aussi quelques points d'attention", a énuméré Ehren.