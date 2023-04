Record national du 200m brasse pour De Schryver, Vanotterdijk et Henveaux les plus titrés

Noah De Schryver a amélioré son récent record de Belgique du 200m brasse en grand bassin, dimanche, lors de la troisième et dernière journée des Championnats de Belgique de natation, à Anvers. Roos Vanotterdijk (5 victoires) chez les dames et Lucas Henveaux (4 victoires) chez les messieurs sont les deux nageurs les plus titrés de ces championnats.