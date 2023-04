"Rien d'inquiétant dans notre dossier", selon le président du Daring qui saisit la CBAS

"Il n'y a vraiment rien d'inquiétant dans notre dossier", a expliqué à Belga Ryan Deuvaert, le président du club molenbeekois. "Les motivations pour nous refuser la licence reposent sur des impayés à l'ONSS et aux impôts, mais on parle ici d'un montant de moins de 10.000 euros et ces dettes seront apurées dans la quinzaine", a assuré le président du Daring, actuel 9e au classement de l'ION Hockey League, à 3 journées de la fin de la phase régulière et donc provisoirement assuré de son maintien parmi l'élite, du moins sportivement. Le Royal Daring Hockey Club de Molenbeek, en proie à des difficultés financières depuis la trêve hivernale, a dès lors annoncé se pourvoir en appel auprès de la Cour Belge d'Arbitrage du Sport (CBAS) en espérant y voir la décision infirmée.

Dans l'attente de la procédure devant la CBAS, le championnat de Division Honneur aura entre-temps livré son verdict sur le terrain. Au cas où la CBAS confirmerait la décision de la commission des licences de l'ARBH et dans l'hypothèse où le Daring aurait assuré son maintien, la priorité pour remplacer en DH le club bruxellois, ainsi dégradé administrativement, irait en résumé à l'équipe perdante des barrages entre le 10e de DH et le 3e de D1.