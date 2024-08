Robin Vanderbemden : "Je ne suis pas l'option N.1 mais je reste prêt à aider l'équipe"

Après trois 4e places (2008, 2016, 2021) et une 5e place (2012), les Tornados sont en quête d'un podium olympique. "Nous n'en parlons pas trop entre nous, nous sommes juste concentrés pour faire du mieux possible. On a souvent une bonne tactique, on réussit globalement nos transmissions, on est bien entraînés et on a de plus en plus d'expérience. Tout ça nous permet de bien prester lors des championnats."

Vanderbemden a aussi évoqué Kevin Borlée, dont c'est le dernier championnat. "Il incarne la science de la course, il est toujours en forme au bon moment, reste très calme et a toujours de bons conseils à donner. Ce sera différent après son départ."