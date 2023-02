Roos Vanotterdijk signe son 9e record de Belgique en 3 jours et bat son record du 50m dos

En séries, dimanche matin, Vanotterdijk avait effacé des tablettes son précédent record de 28.32 établi à Rotterdam aux Pays-Bas le 2 décembre dernier.

C'est la neuvième fois en trois jours que Roos Vanotterdijk bat ou améliore un record de Belgique: deux fois sur 50 m libre et 100m libre et deux fois aussi sur 50m et 100m dos ainsi qu'une fois sur 100m papillon, dont elle disputera la finale en fin de programme.