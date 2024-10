Roos Vanotterdijk veut ajouter le libre et le 4 nages à son répertoire

"J'ai passé de bonnes vacances et j'ai pu me déconnecter de la natation", a déclaré Vanotterdijk mercredi lors d'une conférence de presse au Centre de natation olympique du Wezenberg, à Anvers. "Je suis restée en mouvements et j'ai envie de m'y remettre. Il y a une semaine et demie, j'ai recommencé à nager et, étonnamment, j'ai rapidement retrouvé la sensation de l'eau. Normalement, le premier retour dans l'eau est très étrange et cela dure quelques semaines, mais là après 50 mètres dans la piscine, j'avais déjà retrouvé mes sensations."

Malgré ses bonnes performances aux Jeux et un titre européen sur 100m papillon, la Limbourgeoise a connu une année mouvementée et a rompu avec sa coach Brigitte Becue. "Il ne s'est rien passé, mais nous avons décidé d'un commun accord que Brigitte allait entraîner un groupe plus jeune. Je nage maintenant avec les nageurs d'élite, Louis Croenen est au bord du bassin et Mark Faber le conseille."