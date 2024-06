Rory McIlroy prend une pause après "la journée la plus dure de sa carrière"

Le golfeur nord-irlandais Rory McIlroy a annoncé lundi prendre une pause de quelques semaines après s'être écroulé lors du dernier tour de l'US Open dimanche. "C'était probablement la journée la plus dure de ma carrière", a-t-il écrit à propos de sa performance sur Instagram.

McIlroy court après une victoire en tournoi majeur depuis 10 ans. Dimanche, à Pinehurst en Caroline du Nord, il comptait 2 coups d'avance sur le futur vainqueur américain Bryson DeChambeau à cinq trous de la fin, avant de commettre trois bogeys en quatre trous, dont deux sur des putts à très courte distance. Le quadruple vainqueur de Grand Chelem, âgé de 35 ans, s'était ensuite éclipsé sans parler aux médias.

"Dimanche a été une journée difficile, probablement la plus dure en près de 17 ans de carrière en tant que golfeur professionnel", a-t-il commenté ensuite sur les réseaux sociaux. "Mais comme je l'ai toujours fait je vais essayer de retenir le positif de cette semaine, bien plus important que le négatif. Comme je l'avais dit en début de tournoi, je ne me suis jamais senti aussi proche de gagner de nouveau un Majeur."