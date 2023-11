Roulers et Louvain l'emportent avant le choc de dimanche prochain

Roulers et Louvain se sont imposés dimanche face à Maaseik et Waremme à l'occasion de la fin de la 5e journée de championnat de Lotto Volley League, le championnat masculin de volley-ball.

Le choc tant attendu entre Roulers et Maaseik, les deux finalistes du précédent opus, aura tenu toutes ses promesses. Notamment dans un premier set à couper le souffle où les deux formations ne se sont pas lachées d'une semelle, offrant un duel incroyable se bouclant à 33-35 en faveur de Maaseik.

Le ton était donné et la seconde manche a suivi cette même logique, mais ce sont les champions en titre qui ont cette fois empoché la mise au bout du suspense (25-23). La locomotive roularienne s'est lancée et les locaux ont enchaîné lors des deux prochains sets en se faisant moins peur (25-19 et 25-21).