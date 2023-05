Roulers fait le break et est à une victoire d'un nouveau titre

Lors de la seconde manche de la finale des playoffs de la Lotto Volley League, le championnat masculin de volley-ball, Roulers s'est imposé 1-3 (19-25, 25-19, 27-29, 19-25) à Maaseik et se rapproche du titre.

D'emblée, Roulers imposait son tempo et mettait la main sur le premier set (19-25). Maaseik, conscient qu'il jouait déjà gros ce mardi, se rebiffait à l'occasion de la seconde manche en resserrant les rangs (25-19). Le tournant du match était sans contestation le troisième set où les deux formations se rendaient coup pour coup, avant que Roulers ne parvienne à l'emporter au bout d'un vrai thriller (27-29).

Sortis vainqueurs de la première manche à domicile (3-1), les Roulariens débarquaient à Maaseik pour le second match avec l'ambition de prendre un avantage considérable, la première équipe remportant trois rencontres décrochant le titre de champion.

Mentalement, Maaseik prenait un coup derrière la tête et subissait les assauts adverses. Mature, Roulers ne relâchait jamais la pression et assurait le gain du set et la victoire (19-25).

Menant deux victoires à rien, les champions de Belgique en titre ont désormais trois balles de match. La première se disputera vendredi soir, chez eux (20h30).