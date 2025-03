Rugby - Tournoi des six nations: le XV de France s'offre une victoire éclatante en Irlande

La France, privée de son capitaine Antoine Dupont dès la 29e minute pour une blessure au genou, a réalisé l'exploit de triompher contre l'Irlande 42-27 samedi à Dublin, et peut encore remporter le Tournoi des six nations la semaine prochaine contre l'Ecosse.

Malgré la sortie précoce de Dupont, les hommes de Fabien Galthié, grâce à une défense de fer et un réalisme froid sur chaque occasion, ont écoeuré le XV du Trèfle, double tenant du titre et qui visait le Grand Chelem.

Après le frustrant échec à Twickenham (26-25), la faute à des maladresses, les Bleus ont prouvé qu'ils étaient capables de s'imposer dans un match à enjeu énorme, et peut-être de remporter enfin un trophée, le deuxième seulement du mandat de Galthié après le Grand chelem de 2022.

Seule ombre au tableau: le sort de Dupont, touché à un genou et qui manquera probablement la dernière rencontre cruciale contre l'Ecosse, samedi 15 mars au Stade de France.

Les Irlandais ont démarré la rencontre à un rythme effréné, monopolisant le ballon, étouffant des Bleus acculés dans leur camp et obligés de multiplier les plaquages et les sauvetages désespérés, comme Alldritt se couchant sous Doris dans l'en-but (7e).

Cros omniprésent, Dupont blessé

Asphyxiés, les mains sur les genoux après dix minutes de jeu, les Bleus ont pourtant tenu face aux vagues vertes, au courage et grâce notamment à un François Cros omniprésent (10 plaquages dans le premier quart d'heure).