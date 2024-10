Rugbymen accusés de viol en Argentine: le parquet demande le non-lieu, Auradou de retour sur les terrains

"Le jour est venu de le mettre sur un terrain de rugby et ça sera demain (samedi)", a annoncé vendredi le manager de la Section paloise, Sébastien Piqueronies. "Il démarrera la rencontre", a-t-il précisé en conférence de presse d'avant-match. "Rien ne l'interdit de jouer au rugby, il est présumé innocent. Aujourd'hui il convient à ceux qui le défendent et à la direction du club d'assumer la cohérence comme ils l'ont fait depuis le début."

Quelques heures plus tard, le porte-parole du tribunal de Mendoza (ouest) a déclaré à l'AFP que le parquet avait demandé un non-lieu pour Auradou et Jegou. "La défense a demandé le non-lieu devant le parquet, et le parquet soutient ce non-lieu et demande une audience auprès du juge", a déclaré Martin Ahumada.

Le non-lieu sera examiné lors d'une audience à huis clos fixée au 18 octobre par le juge chargé du dossier, a-t-il précisé, et la décision devrait être mise en délibéré.