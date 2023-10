Ryu Hae-ran remporte l'Arkansas Championship

La joueuse de 22 ans, qui décroche son premier succès au plus haut niveau, a mené le tournoi du début à la fin. Dimanche, elle a terminé le troisième et dernier tour en 66 coups, cinq sous le par, après cinq birdies, un eagle et deux bogeys.

Avec son total de 194, 19 sous le par, elle termine avec trois coups d'avance sur la Sudéoise Linnea Strom.