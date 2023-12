Sam Maes 15e du second slalom géant d'Alta Badia, nouveau succès pour Marco Odermatt

Sam Maes a pris la 15e place du second slalom géant d'Alta Badia en Italie lundi remporté encore par le Suisse Marco Odermatt qui établi un record.

Le Suisse, 26 ans, lauréat des deux dernières éditions de la Coupe du monde et leader du classement général, est le roi incontesté du slalom géant.

Champion olympique et du monde de la spécialité, il remporte les six derniers géants de Coupe du monde, faisant mieux que les séries des légendes Marcel Hirscher et Ingemar Stenmark.

Marco Odermatt, déjà dominateur de la première manche, l'a emporté lundi en 2:28.14 devançant de plus d'une seconde l'Autrichien Marco Schwarz (1.05) et le Slovène Zan Kranjec (1.22) pour signer sa 27e victoire en Coupe du monde et la 17e en slalom géant (dont 4 sur le parcours d'Alta Badia).

Au classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt - qui totalise le maximum de points en slalom géant - est en tête avec 456 points pour 364 à Marco Schwarz et 198 à Zan Kranjec.