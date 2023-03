Sam Maes, 2e de la 2e manche, finit 14e du géant de Kranjska Gora remporté par Odermatt

Sam Maes a réalisé une belle performance à l'occasion du second slalom géant de Kranska Gora, l'avant-dernier de la saison, dimanche en Slovénie. L'Anversois de 24 ans, installé en Autriche, s'est classé 14e. Ce résultat sur une piste qui lui avait permis de terminer 12e en 2019, le fait progresser de la 32e à la 27e place de la Coupe du monde de la spécialité. Il lui a manqué 9 points pour figurer dans le top 24 convié à être au départ de la finale de la Coupe du monde le 18 mars à Soldeu en Andorre.

Maes, 23e temps de la première manche, a signé le 2e meilleur chrono du second tracé. Il termine à 3.77 de Marco Odermatt. Son meilleur classement en carrière, reste sa 11e place dans le géant d'Alta Badia le 19 décembre dernier. Samedi, dans le premier géant de Kranjska Gora, Maes n'avait signé que le 35e chrono de la première manche.

Marco Odermatt, assuré officiellement (en raison de l'absence du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde) du gain de la Coupe du monde générale de ski alpin 2022-2023 au départ, a signé son 22e succès en carrière, le 11e de la saison et le 6e géant sur neuf de l'hiver. Il remporte le petit globe de géant comme la saison dernière. Il a signé le meilleur chrono le matin et le 4e l'après-midi. Le Norvégien Henrik Kristoffersen, plus rapide de 5/100e que Maes dans la seconde manche, termine 2e à 32/100e. Le Français Alexis Pinturault complète le podium à 70/100e.

Au classement du petit globe, Odermatt compte 740 points, Kristoffersen 580 et le Slovène Zan Kranjec 440. Maes est 27e avec 60 points. Au classement général, Odermatt domine avec 1826 points devant Kilde (1240) et Kristoffersen (1014).