Sarah Dumont 7e du 400m 4 nages, Fleur Verdonck en finale

Dumont se trouvait en 3e position après le dos et le papillon. Elle a ensuite reculé lors de la brasse et du crawl pour finir en 4:51.11, à un peu plus d'une seconde de son record personnel (4:49.79).

La Hongroise Vivien Jackl s'est imposée en 4:40.66. La Suédoise Lisa Nystrand (4:45.06) et la Finlandaise Louna Kasvio (4:46.82) l'ont accompagnée sur le podium.