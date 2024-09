Scottie Scheffler remporte le Tour Championship

L'Américain Scottie Scheffler a remporté le Tour Championship de golf, troisième et dernière manche de la FedEx Cup du PGA Tour, dimanche à Atlanta aux États-Unis.

Scheffler, 28 ans, a bouclé son tournoi avec un total de 264 coups, 30 sous le par. Le champion olympique et N.1 mondial avait débuté son tournoi avec un bonus de dix coups sous le par et a réalisé des tours en respectivement 65, 66, 66 et 67 coups.

L'Américain, déjà vainqueur du Masters d'Augusta et du Players Championship, a devancé ses compatriotes Collin Morikawa de quatre coups et Sahith Theegala de six coups.