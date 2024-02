Six nations: l'Ecosse et ses multiples nationalités, l'hymne à la joie

Le demi de mêlée du RC Toulon, natif de Stoke-en-Trent (nord de l'Angleterre), fait partie des douze joueurs sur vingt-trois nés hors d'Ecosse retenus pour la réception du XV de France à Edimbourg, samedi (15h15) pour la 2e journée du Tournoi des six nations.

L'Ecosse, "petit pays" à la grande culture rugby, repère et attire de nombreux joueurs nés à l'étranger pour alimenter son XV du chardon, adversaire des Bleus samedi, une diversité qui rend "fiers" les heureux élus comme Ben White, Anglais évoluant en France.

Au coup d'envoi, il côtoiera son compatriote Kyle Rowe, les Australiens Jack Depsey et Sione Tuipulotu, les Sud-Africains Duhan van der Merwe, Kyle Steyn et Pierre Schoeman. Sur le banc prendront place des joueurs venus d'Angleterre (Millar-Mills, Skinner), Australie (Hepburn), Canada (Ashman), Irlande (Healy) et même de France avec Cameron Redpath, né à Narbonne où son père Bryan (60 sélections avec l'Ecosse) a brièvement joué en 1999-2000.

A l'inverse de l'Angleterre, qui rend inéligibles les joueurs en exil, l'Ecosse a ouvert en grand les portes de sa sélection aux talents de l'étranger ayant une ascendance écossaise, comme Ben White avec son grand-père Jim, ou aux joueurs sous contrat longue durée avec un club du pays.

