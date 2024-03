Six nations: l'Italie a ramassé à la petite cuillère ses détracteurs

Abonnée à la dernière place du Tournoi de six nations et à la cuillère de bois, l'Italie, victorieuse du pays de Galles (24-21) samedi, a réduit au silence avec sa deuxième victoire en une semaine ceux qui contestent sa légitimité à participer à la compétition.

Avec deux victoires et un nul, du jamais-vu dans son histoire, elle a terminé 5e du Tournoi 2024 et seules ses devancières de 2007 (deux victoires, 4e) et 2013 (deux victoires, 4e) auront fait mieux en termes de classement.

Elle a notamment mis fin à deux longues séries en battant l'Ecosse 31 à 29 à Rome lors de la 4e journée: elle n'avait plus gagné de match du Tournoi depuis deux ans (mars 2022) et ne s'était plus imposée à domicile depuis onze ans (mars 2013).

"Au-delà de notre bilan, c'est effectivement une petite victoire pour nous tous de sentir que notre légitimité à participer au Tournoi est moins remise en cause", reconnaît Quesada.