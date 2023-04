Stephen Curry maintient Golden State dans la course, Philadelphie sur du velours

Stephen Curry a été plus qu'utile dans la victoire cruciale de Golden State 114-97 jeudi face à Sacramento dans le 3e match de leur série du premier tour des play-offs du championnat NBA de basket. Après avoir perdu les deux premières rencontres sur le parquet des Kings, les champions en titre ont pu compter sur leur meilleure gâchette, auteur de 36 points grâce notamment à 6/12 à trois points. Privés de leur intérieur Draymond Green, suspendu, les Warriors ont trouvé en Kevon Looney la solution dans la raquette puisqu'il a gobé 20 rebonds et délivré neuf passes décisives. Le joueur "le plus décisif de la saison" De'Aaron Fox, malgré une belle prestation bouclée par 26 points, 9 rebonds, 9 passes, n'a pu cette fois porter Sacramento à la victoire. Les Kings mènent la série 2-1.