Stijn Desmet se couvre d'argent sur 1000 mètres, le relais mixte quatrième

Il voulait une médaille dans ces championnats du monde de shorttrack de Séoul. Stijn Desmet l'a obtenue dimanche à l'issue de la finale du 1000 mètres. Le champion d'Europe n'a été devancé que par le Sud-Coréen Park Ji Won, sacré champion du monde du 1500 mètres la veille, et décroché la médaille d'argent. Elle est la seule enlevée par le Team Belgium qui termine 6e au tableau des médailles. L'an dernier aux Mondiaux de Montréal, disputés après les Jeux de Pékin, Stoijn Desmet avait pris le bronze aux 500 et 1500 mètres.

Sa soeur Hanne Desmet n'a pu disputer la finale A sur 1000 m dimanche, distance où elle avait remporté le bronze aux JO de Pékin l'an dernier. Quatrième de sa demi-finale, elle avait été renvoyée en finale B où sa victoire est synonyme de 6e place.

En conclusion de leurs championnats, les Belges ont pris la 4e place de la finale A du relais mixte. Stijn et Hanne Desmet, Tineke den Dulk et Ward Petré avaient réussi la performance d'éliminer la Corée du Sud en demi-finales. Stijn Desmet avait pris sa revanche sur Park en le dépassant dans le dernier virage par une manoeuvre audacieuse mais jugée réglementaire. En finale, les Belges n'ont jamais pu revendiquer une place sur le podium dans une course dispute pour la première fois aux Mondiaux. Elle a été remportée par les Pays-Bas devant la Chine, championne olympique, et l'Italie, vice-championne olympique.

Les Oranje sortent grands vainqueurs de ces Mondiaux avec 8 médailles dont 5 en or, un grand chelem chez les dames grâce à Xandra Velzeboer (500, 1000 m) et Suzanne Schulting (1500 m) et son relais, et le titre en relais mixte.