Surbiton et Banbridge adversaires respectifs du Watducks et du Léopold au premier tour

Le Waterloo Ducks et le Léopold connaissent leurs adversaires sur la route qui mène au Final 8 de l'Euro Hockey League (EHL), la première compétition européenne de clubs, à l'issue du tirage au sort effectué lundi.

Au premier tour, le Waterloo Ducks, vice-champion de Belgique, affrontera les Anglais de Surbiton, club organisateur du tournoi de qualification pour le Final 8. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en 1/8e de finale de la compétition en 2019, à Eindhoven. Les Brabançons s'étaient hissés en quarts après un succès 4-2 aux shoot-outs (1-1 au terme du temps réglementaire). En cas de victoire, les Waterlootois seront alors opposés aux Anglais de Wimbledon ou aux Ecossais de Western Wildcats.

Le Léopold affrontera lui les Irlandais de Banbridge au premier tour puis le vainqueur du match entre les Suisses du Grasshopper de Zurich et les champions français en titre de Lille en cas de qualification pour le second tour. En 2016, les Irlandais avaient empêché le club bruxellois d'accéder aux 1/8e de finale en leur imposant en partage (3-3) dans leur dernière rencontre de groupe C au 1er tour de la compétition.