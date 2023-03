Thiam toujours en tête après la longueur, Vidts 3e avant la dernière épreuve du pentathlon

Nafissatou Thiam occupe toujours la tête du pentathlon à l'issue de la longueur, 4e et avant-dernière épreuve du pentathlon des championnats d'Europe d'athlétisme en salle vendredi à l'Atakyo Arena d'Istanbul en Turquie vendredi.

Nafi Thiam a sauté à 6m59 pour ajouter 1.036 points à son total avant l'ultime défi, le 800m. Celui-ci se monte à 4.142 points. La Namuroise, qui a sauté 6m52 et 6m36 lors de ses deux premiers essais, devance la Polonaise Adrianna Sulek, 2e avec 4.008 points après 4 des 5 épreuves.

Noor Vidts est troisième toujours avec 3.923 points et un bond à 6m55, bon pour 1.023 points de plus. Elle a aussi réussi son meilleur saut au 3e essai après 6m44 et 6m23.

Nafi Thiam, 28 ans, avait réussi 8.23 sur 60m haies, égalant son record personnel (1.077 pts) et 1m92 en hauteur (1.132 pts) et 15m54 au poids (897 pts), son record personnel. Elle pourrait battre le record du monde l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska, avec 5.013 points, le 9 mars 2012 à Istanbul précisément.

Noor Vidts avait elle signé un 8.21 sur 60m haies (1.082 pts) et 1m83 à la hauteur (1.106 pts) et 14m12 au poids (802 pts).