Thomas Detry termine 38e du World Wide Technology Championship

Avec une dernière carte de 68 coups, le Belge Thomas Detry a terminé à la 38e place du World Wide Technology Championship (PGA), tournoi de golf doté de 8,2 millions de dollars et organisé sur le terrain d'El Cardonal at Diamante, à Los Cabos (Mexique).

Detry, qui avait réussi à remonter à la 28e place du classement samedi grâce à un troisième tour conclu à 66 coups, a terminé le tournoi avec quatre par, cinq birdies et un bogey. Il termine avec un score final de 273 coups, soit 15 sous le par, mais douze de plus que le vainqueur sud-africain Eric Van Rooyen. Ce dernier, avec une carte finale de 63 coups et un score total de 261, s'est offert le tournoi grâce à un avantage de deux coups sur le Colombien Camilo Villegas et l'Américain Matt Kuchar, qui partagent la deuxième place.

Van Rooyen, vainqueur du Barracuda Championship en 2021, s'offre ainsi son deuxième tournoi PGA. Avee un score final de 261 coups, il égale même le record du tournoi avec le Norvégien Viktor Hovland et l'Américain Russell Henley.