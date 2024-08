Thomas Pieters se relance avec un tour en 65 coups au Greenbrier Open

L'Anversois de 32 ans, qui avait réalisé un premier tour moyen en 71 coups, a fait six coups de mieux lors de la deuxième journée. Pourtant, il avait mal commencé avec un bogey dès son deuxième trou, mais il a ensuite enchaîné avec six birdies. Avec un score total de 136 coups, soit quatre sous le par, il compte dix coups de plus que l'Espagnol Jon Rahm. L'ancien numéro un mondial mène le classement avec deux coups d'avance sur l'Anglais Richard Bland, l'Australien Lucas Herbert et les Américains Brooks Koepka et Talor Gooch.

Dans le classement par équipes, Pieters et son équipe RangeGoats, composée des Américains Bubba Watson, Peter Uihlein et Matthew Wolff, sont passés de la douzième à la neuvième place. La première place est occupée par l'équipe Ripper GC, composée des Australiens Lucas Herbert, Cameron Smith, Mark Leishman et Matt Jones.