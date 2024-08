Tibo De Smet content de sa présence à Paris après une saison compliquée mentalement

"La saison a été très compliquée pour moi, surtout mentalement", a débuté le Belge de 25 ans, qui a couru en 1:46.59 jeudi. "Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. J'étais avant tout très content d'être présent ici à Paris. J'ai pu courir deux courses et je suis un olympien. Personne ne pourra me l'enlever."

Après une saison 2023 prometteuse, lors de laquelle il a signé son record personnel (1:44.53), il n'est pas descendu sous la 1:45 cette saison (1:45.17). "Je vais maintenant prendre un peu de repos et retenir le positif. J'ai profité à fond de ces Jeux et c'était le plus important pour moi", a ajouté l'athlète de Scheldewindeke.